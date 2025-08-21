Moda y música
El diseñador Juan Manuel Cruz quiere unir Extremadura y Galicia a través del folk en Plasencia
Ha rediseñado prendas de su última colección pensando expresamente en Tanxugueiras que actuarán el viernes en Torre Lucía de Plasencia
El Periódico Extremadura
El artesano textil Juan Manuel Cruz quiere poner su sello extremeño a la vigésima novena edición del Festival Internacional Folk. El diseñador, natural de Torremocha y que se dedica a elaborar colecciones de ropa inspiradas en la tierra, se confiesa un enamorado de Tanxugueiras, que actuará en la noche del viernes, desde que conoció al grupo gallego en el Benidorm Fest. Desde entonces confiesa que “su ilusión ha sido poder vestirlas”.
Cuando se enteró que venían a Plasencia, “vio la oportunidad”, poniéndose en contacto con el Ayuntamiento para tratar de hacerlo posible, explica con entusiasmo. Para ello, ha rediseñado tres prendas de su última colección, Controversia, inspirada en uno de los hechos históricos más trágicos de Extremadura, como es la matanza de Badajoz.
Colección personalizada
Una colección enteramente diseñada en gris y negro, con pinceladas en rojo, “que se adapta bastante a la estética de Tanxugueiras, no solo por la performance, sino también por su manera de transmitir la música e inspirarse siempre en las raíces”.
En concreto son tres las chaquetas que ha rediseñado pensando en el trío que forman Aida Tarrío y las gemelas Sabela y Olaia Maneiro, con elementos representativos de los trajes típicos de diferentes zonas de Extremadura y una serie de complementos como fajines o corsés.
A Juan Manuel Cruz le gustaría hacer la entrega de las prendas el mismo día del festival y, si fuera posible, que las estrenaran en Plasencia. “Sería un sueño. Como también lo sería poder verlas en cualquiera de los escenarios de su gira con mis diseños”.
Tanxugueiras forma parte del cartel de la segunda jornada del festival, el viernes 22. En Torre Lucía será posible disfrutar de su particular fusión de la música tradicional gallega con sonidos contemporáneos, como electrónica o pop urbano. Antes de ellas actuarán la formación portuguesa Crua y después el dúo extremeño-canarios Ruiseñora.
