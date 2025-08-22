El barrio Santa Elena de Plasencia podría tener una nueva sede vecinal

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha realizado una visita al barrio placentino de Santa Elena esta mañana. En este encuentro ha ido acompañado por concejales y técnicos de diferentes servicios municipales que se han reunido con la directiva de la asociación vecinal para repasar las principales necesidades de la zona.

Entre los asuntos tratados, ha destacado la petición de los vecinos de contar con una nueva sede para la asociación, más amplia y versátil que la actual. Así pues, Pizarro, ha explicado que “se estudia aplicar el mismo modelo ya realizado en el barrio de Miralvalle”.

Este modelo sería la venta de un solar público con la condición de que, en el nuevo edificio que se levante, se destine un espacio adaptado como sede vecinal. En el caso de Santa Elena, la propuesta contempla la parcela de las Huertas de la Isla, lo que permitiría ampliar la zona de influencia de la asociación hasta la Avenida del Valle.

Fiestas del barrio

Además, la visita ha coincidido con el inicio de las fiestas del barrio, que arrancan esta tarde a las 20:30 horas con la misa en la parroquia y la posterior procesión. Tras los actos religiosos, la jornada festiva continuará con degustación de productos extremeños, música a cargo de Santos Animación y un gran sorteo de regalos para cerrar la noche.

Programa de las fiestas del barrio / CEDIDA

El programa continuará el sábado con actividades pensadas para los más pequeños, como hinchables acuáticos y fiesta de la espuma, además de animación musical y un nuevo sorteo.

Todas las actividades son gratuitas y se desarrollarán en la plaza de Santa Elena. Desde la organización se recomienda acudir con traje de baño, escarpines y toalla para disfrutar de las atracciones acuáticas.