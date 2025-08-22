Llega ‘Al fresco’ a Plasencia del 1 al 5 de septiembre

La novena edición del programa cultural ‘Al Fresco’ tendrá lugar del 1 al 5 de septiembre en el Espacio de la Magdalena y en la Plaza de la Catedral de Plasencia. Las actividades de este año incluyen proyecciones de cine, charlas, un recital de poesía, un programa de radio en directo y un concierto de música folk contemporánea.

La programación cuenta con la dirección de David Ferreiro y la Asociación Imago Bubo. Participan el poeta placentino Demetrio Alonso, la directora extremeña María Pérez San, el colectivo Cala, la revista Perdiz Roja Magazine, Underground Colectiva y el grupo musical De La Meseta.

Programación

El lunes día 1 se podrá disfrutar de la proyección de ‘Almas en penas’ de Inisherin, el martes día 2 del documental ‘Geografías de la soledad’. El miércoles 3 se verá un programa de radio en directo ‘Up to the Record’ y una proyección de ‘¿Quién puede matar a un niño?’

El jueves día 4 un recital de poesía de Demetrio Alonso y proyección de ‘Karen’, seguida de coloquio con la directora y el poeta y el viernes 5 habrá charlas con el colectivo Cala, Perdiz Roja Magazine y Underground Colectiva, proyección de un corto documental y concierto del grupo De La Meseta en la portada de la Catedral Vieja.

‘Al fresco’ es un encuentro cultural centrado en el cine en el mundo rural que nació en el año 2017. Un proyecto organizado por la Asociación Imago Hugo con la colaboración del Ayuntamiento de Plasencia y la Diputación de Cáceres que se celebra cada año con el objetivo de acercar la cultura a todos los públicos y reforzar la conexión entre lo urbano y lo rural.