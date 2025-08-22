Tanxungueiras harán brillar Torre Lucía junto a Crua y Ruiseñora en Plasencia

Continúa el segundo día del Festival de Folk y esta noche está marcado por un trío femenino que harán brillar el recinto de Torre Lucía. Empezarán a las nueve y media con entrada gratuita hasta completar aforo.

Antes de deleitar la noche musical, habrá un animado pasacalles a cargo de la asociación de tamborileros 'Santiago Béjar' que saldrá desde el centro y acompañarán a los espectadores hasta Torre Lucía.

Crua

Comenzará la noche el grupo portugués Crua, seis mujeres urbanas que encuentran en el repertorio tradicional ibérico el punto de partida para un canto íntimo, afectivo y profundamente contemporáneo. Sus voces, cercanas a lo primordial, invitan a un viaje emocional que cruza tiempos y geografías, en una propuesta artística que explora lo femenino en la música de raíz desde una mirada actual.

Su repertorio combina canciones tradicionales con composiciones originales, abordando temáticas universales como el afecto, el cuidado o el trabajo, desde una sensibilidad colectiva y comprometida.

Tanxungueiras

Continuará a las 23.00 horas aproximadamente,Tanxugueiras, trío gallego formado por Aida Tarrío y las gemelas Sabela y Olaia Maneiro, fusiona la música tradicional gallega con sonidos contemporáneos como electrónica y pop urbano. Desde su debut homónimo ‘Tanxugueiras’, han renovado la tradición con fuerza moderna.

En enero de 2022, compitieron en el Benidorm Fest con ‘Terra’, la primera propuesta en gallego en la preselección, ganando el voto popular pero quedando terceros tras la valoración del jurado. Aun así, fueron consideradas las favoritas del público y su actuación generó gran repercusión.

Ruiseñora

La noche finalizará con los extremeños Ruiseñora, con un alto componente poético con la lírica de Elia Maqueda y por versos recuperados del cancionero popular extremeño, y una imaginería sonora futurista entre la electrónica y la psicodelia gracias a la producción de Atilio González.

Ruiseñora se convirtieron en uno de los proyectos fundamentales para entender la reivindicación de las otras Españas del sur que caben en el sur de España.

Además, cabe destacar que hoy y mañana serán los talleres gratuitos impartidos por la artista Sonia Luchena en el centro cultural de Las Claras a las 11.30 horas.

