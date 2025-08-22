El VII Premio Nacional de Periodismo de Placeat sostiene su dotación de 3.000 euros

La asociación Placeat Plena Inclusión Extremadura ha convocado la séptima edición del Premio Nacional de Periodismo, dotado con 3.000 euros. El objetivo principal es reconocer la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social y laboral.

Al premio optarán periodistas, comunicadores y escritores que presenten un artículo o reportaje publicado en medios de comunicación impresos, en papel o digital, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 y esté editado o difundido en España.

El premio se otorgará al trabajo, escrito en lengua castellana, que "mejor defienda los derechos de las personas con discapacidad intelectual y su inclusión social y laboral" a juicio del jurado constituido al efecto, según consta en las bases del certamen.

Plazo límite

El plazo límite para la presentación de los trabajos, bien por su propio autor o por cualquier persona o entidad que acredite el consentimiento de aquellos, será el 8 de enero de 2026, mientras que el fallo será emitido el 24 de enero de 2026.

El premio podrá ser declarado desierto si el jurado lo considera y, del mismo modo, se podrá otorgar un accésit de carácter honorífico cuando se establezca por votación unánime.

Los periodistas Pablo Tello y Pedro del Corral ganaron, con un artículo titulado 'Solo el drag les hace libres. Una armadura queer para sacar brillo a la discapacidad', el VI Premio Nacional de Periodismo Placeat. Publicado en El Periódico de España el 20 de octubre de 2024, en el mismo se presenta a Melisa, María, Nicolás, Héctor y Marcos, "que han encontrado un espacio donde ser ellos mismos, sin juicios".