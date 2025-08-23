El folk se despide de Plasencia con una vibra irlandesa-española

La vigésima novena edición del Festival Internacional de Folk en Plasencia está llegando a su fin y una mezcla española e irlandesa pondrá el broche de oro. The Jig Kickers, Dervish y Bewis de la Rosa deleitarán Torre Lucía a las nueve y media para todos los públicos.

The Jig Kickers a las 21.30 horas

The Jig Kickers es un grupo de música folk irlandesa, escocesa, bretona, pasando por el folk norteamericano y la música gallega y asturiana. Su origen es pacense pero con raíces asturianas. El grupo está formado por músicos de Badajoz que tras pasar muchas sesiones irlandesas, deciden formalizar la formación y fundan la agrupación The Jig Kickers.

Los miembros de este grupo son Silvia Chávez, la voz femenina principal y bodhran irlandés; Álex Segura al violín, mandolina y backing vocals; Fernando Arce a la mandolina, mandolina octavada y voz masculina principal; y 'Big Daddy', al banjo de blue grass, guitarra acústica y backing vocals.

Dervish a las 23.00 horas

Dervish es una de las formaciones más emblemáticas de la música tradicional irlandesa. Surgieron en 1989 en Sligo, Irlanda, cuando Shane Mitchell, Martin McGinley, Brian McDonagh y Michael Holmes editaron el álbum ‘The Boys of Sligo’. En 1991, la llegada de la vocalista Cathy Jordan y del músico Shane Mitchell marcó un punto de inflexión, consolidando el grupo bajo el nombre definitivo de Dervish.

Su primer álbum como Dervish, ‘Harmony Hill’ en 1992, fue un éxito de crítica y público, considerado un modelo para la música tradicional irlandesa. Desde entonces, han desarrollado una trayectoria internacional y representaron a Irlanda en Eurovisión.

Bewis de la Rosa a las 00.30 horas

La manchega Bewis de la Rosa, encargada de cerrar el festival, es una de las voces más singulares y potentes del panorama musical actual. Se define como rapera rural, chamana y transformadora. Su propuesta escénica, intensa y ritual, convierte cada concierto en un jardín, un aquelarre o una comuna donde florecen las emociones y el pensamiento crítico.

En 2023 lanzó su primer álbum, ‘Amor más que nunca. Rap Rural’, una obra que rompe con los códigos tradicionales del hip-hop, fusionando el rap con sonidos folclóricos y estéticas diversas. Con una intensa gira por el territorio español y un creciente reconocimiento, Bewis de la Rosa se consolida como una artista imprescindible, auténtica y revolucionaria.

Pasacalles y talleres

Por otro lado, se podrá ver por última vez al animado pasacalles de la asociación de tamborileros 'Santiago Béjar' antes de los conciertos. Y, la artista Sonia Luchena, a las 11.30 horas dará su último taller de folk gratuito en Las Claras.

