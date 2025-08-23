Plasencia da un paso más para la renovación del servicio de autobuses urbanos

El Ayuntamiento de Plasencia en la última Junta de Gobierno Local ha aprobado contratar una asistencia técnica que se encargará de preparar toda la documentación necesaria para sacar a concurso la nueva concesión del servicio de autobuses.

Este contrato cuenta con un presupuesto de 39.387 euros y permitirá al consistorio contar con el apoyo técnico y jurídico para elaborar los pliegos de condiciones y supervisar todo el proceso administrativo.

Una vez publicado el concurso en la Plataforma de Contratación del Estado, las empresas interesadas tendrán 20 días para presentar sus ofertas.

La propuesta ha sido aprobada por unanimidad por todos los asistentes de la Junta. Así pues, Luis Ángel Montes, inspector de Servicios Municipales y Salud Pública, ha sido designado como responsable del seguimiento del contrato.

Con esta decisión, el consistorio avanza en la futura adjudicación del servicio de autobuses urbanos. El objetivo final es garantizar un transporte público más moderno, eficaz y adaptado a las necesidades de los placentinos.