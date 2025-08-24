Mejora de instalaciones deportivas

El campo de fútbol de San Miguel de Plasencia tendrá nueva marquesina

Gracias a esta nueva construcción se dotará de mayor comodidad y protección a los asistentes

Campo de fútbol de San Miguel de Plasencia

Campo de fútbol de San Miguel de Plasencia / Toni Gudiel

Mónica Meneses

Plasencia

El Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado en una junta de gobierno local que en las gradas del campo de fútbol de San Miguel, también conocido como Daniel García Mauricio, tenga una nueva marquesina. 

Este nuevo proyecto contará con la ayuda del profesional Antonio López-Mateos Orantos, arquitecto municipal, como director de obras. También estará Juan Pedro Carril Martín, arquitecto técnico municipal, como director de ejecución.

Por otro lado, la coordinación de seguridad y salud ha sido adjudicada a la empresa Prevelab Consultores S.L., que ha designado a los técnicos Alberto Flores Rodríguez y Paulino Cobos Miguel para el desarrollo de estos trabajos.

Esta propuesta fue presentada por la concejala de Deportes, Isabel Blanco, el pasado 30 de julio y contó con el aprobado unánime de todos los miembros de la junta de gobierno. Así pues, se avanza en la mejora de las instalaciones deportivas municipales, en este caso dotando de mayor comodidad y protección a los espectadores que acuden al campo de San Miguel de la ciudad.

