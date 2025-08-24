La muralla histórica de Plasencia cada vez más cerca

A principios de este mes, el Ayuntamiento de la ciudad comenzó a trabajar para que la recuperación de la muralla histórica de Plasencia fuese una realidad. Para ello comenzó con la retirada de los azulejos del histórico cartel de Osborne, que van a ser conservados debido a su especial protección patrimonial.

Tras el Martes Mayor de Plasencia, comenzó el derribo del edificio que durante décadas albergó el bar Chiquete, situado en el acceso a la calle Talavera. Es una reforma especialmente delicada y de gran complejidad técnica porque las construcciones están adosadas a la muralla. Gracias a este derribo se dejará visible aproximadamente el 50% de uno de los cubos de la muralla.

Por otro lado, todavía quedan pendientes otras edificaciones adosadas, que el Ayuntamiento prevé ir adquiriendo progresivamente. El objetivo principal es recuperar el lienzo histórico de la muralla y mejorar el espacio urbano en uno de los accesos con mayor afluencia de tránsito tanto peatonal como rodado.

Futuras acciones

También cabe destacar que hay otro inmueble, situado junto al postigo de Santa María, en las traseras de la catedral, que ya tiene el proyecto de demolición aprobado y en diciembre del 2024 estaba pendiente de "permisos de Patrimonio" para llevar a cabo el derribo. Aun así, el consorcio tiene previsto derribarlo también este año.

En cuanto al edificio del postigo, el alcalde explicó que está apoyado en la catedral y no está claro aún "qué se van a encontrar" a la hora de derribarlo. En todo caso, la intención municipal es adquirir en la zona otra casa para "dejar definitivamente libre el cubo de muralla del seminario"

El postigo de Santa María está entre un cubo de la muralla y la torre-campanario de la Catedral, también conocida como «torre vieja» por ser respetada en la construcción de la Catedral Nueva.

Tras esta recuperación histórica, cuando la travesía de la carretera N-110 pase a ser competencia del Ayuntamiento, se construirá una rotonda que va a sustituir a los semáforos actuales y va a ordenar el tráfico.

“Esta actuación mejorará la movilidad urbana y la calidad de vida de los vecinos”, afirmó el concejal de Planificación Urbana, José Antonio Hernández y el alcalde, Pizarro, explicó que “estas intervenciones no solo rescatan elementos históricos, sino que reordenan espacios clave para el futuro de Plasencia”.

Suscríbete para seguir leyendo