Ocio en verano
La Cuarta Cuerda cerrará el programa de ‘20 a la Isla’ mañana en Plasencia
La banda sevillana actuará a las diez de la noche en el Parque de La Isla y la entrada es gratuita
Mónica Meneses
Mañana el parque de la Isla será el escenario de la última actuación del programa veraniego ‘20 a La Isla’, organizado por el Ayuntamiento y lo hará con el ritmo y el alma callejera de La Cuarta Cuerda, una joven banda sevillana que está conquistando corazones allá donde va. Será a las diez de la noche y la entrada es libre hasta completar aforo.
La banda nació en 2020 por el impulso de un grupo de amigos por compartir su pasión por la música en las calles de Sevilla. Así pues, La Cuarta Cuerda ha consolidado un estilo propio en el que fusionan flamenco, rumba, pop, rock y canción de autor. Su propuesta es fresca, luminosa y cargada de energía positiva.
Trayectoria internacional
Tras sus primeras canciones y una gran acogida en redes sociales, el grupo ha llevado su música a Ecuador, República Dominicana y Portugal, y actualmente se encuentra inmerso en su primera gira por España, Portugal y Reino Unido.
Con sus valores de alegría, compañerismo y fe, prometen una noche de emociones, ritmos cálidos y buen ambiente junto al río Jerte.
