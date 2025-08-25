‘La Cuerva’ llega a Las Claras de Plasencia

Llega una nueva exposición este miércoles 27 al centro cultural placentino de la mano de Martina Cortés, conocida como ‘La Cuerva’, con su obra ‘El poder del arte’. Una propuesta pictórica que fusiona la música con la pintura a través de un lenguaje expresionista desbordante de color y emoción.

Martina es una artista plástica y diseñadora gráfica extremeña, La Cuerva ha forjado una trayectoria sólida y personal dentro del arte contemporáneo español. Su obra es profundamente visceral, un estallido de color que nace desde lo más hondo y se transforma en materia, rostro y símbolo sobre el lienzo.

El estilo de La Cuerva

‘El poder del arte’ es una colección de obras inspiradas en canciones, donde cada pieza traduce una melodía en color, expresión y forma. El estilo de Cortés se enmarca dentro del expresionismo contemporáneo, con una fuerza gestual que dota a sus composiciones de una intensidad única.

Ahora, con esta nueva obra, título de la famosa canción de Robe, La Cuerva se sumerge en la potencia curativa del arte, en su capacidad de conectar con lo intangible a través de la música y del color.