Evento cofinanciado por la Unión Europea
Raquel Sánchez Silva, embajadora de la Feria Transfronteriza de Moda de Plasencia
La placentina y periodista de moda estará presente durante el desfile de diseñadores de Moda Hispano Luso que tendrá lugar el 28 de septiembre
Mónica Meneses
Regresa a Plasencia la segunda edición de la Feria Transfronteriza de Moda Sostenible y Reciclaje Textil (RESOTEX). En esta segunda edición que tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre estará presente como embajadora la placentina Raquel Sánchez Silva durante el Desfile de Diseñadores de Moda Hispano Luso.
La periodista y presentadora de televisión cuenta con larga trayectoria profesional y presenta programas como Maestros de la Costura y ha colaborado artistas como la diseñadora María Escoté.
Un evento único que reúne a empresas, emprendedores, diseñadores, artesanos, artistas y expertos del sector textil y moda de España y Portugal para promocionar las iniciativas y la innovación en moda sostenible, sensibilizar sobre el reciclaje textil y fomentar el consumo responsable.
Objetivo de la feria
Así pues, mediante espacios expositivos, RESOTEX pone en valor las materias primas, el diseño y la producción local. Y, a través de actividades de sensibilización y eventos interactivos, que involucran tanto a los profesionales como al público general, se practican iniciativas novedosas de circularidad con la ropa.
La Feria está organizada por el Área de Desarrollo Sostenible y Turismo de Diputación Provincial de Cáceres. Por ello, la Diputación cacereña ha decidido que sea imagen del evento la periodista extremeña de moda Raquel Sánchez Silva por un importe de 5.899 euros.
- Fallece el empresario Pedro Díaz debido a las altas temperaturas en Plasencia
- La muralla histórica de Plasencia cada vez más cerca
- El Ayuntamiento de Plasencia empezará mañana los trabajos de desbroce en Ciudad Jardín
- Un hombre en estado grave tras caer de una escalera en Malpartida de Plasencia
- Crochet solidario en Plasencia para apoyar la salud mental
- Plasencia da un paso más para la renovación del servicio de autobuses urbanos
- Los vecinos de La Esperanza de Plasencia denuncian que la situación en la que viven es “insostenible”
- Arranca el Festival de Folk en Plasencia con una mezcla española e italiana