Raquel Sánchez Silva, embajadora de la Feria Transfronteriza de Moda de Plasencia

Regresa a Plasencia la segunda edición de la Feria Transfronteriza de Moda Sostenible y Reciclaje Textil (RESOTEX). En esta segunda edición que tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre estará presente como embajadora la placentina Raquel Sánchez Silva durante el Desfile de Diseñadores de Moda Hispano Luso.

La periodista y presentadora de televisión cuenta con larga trayectoria profesional y presenta programas como Maestros de la Costura y ha colaborado artistas como la diseñadora María Escoté.

Un evento único que reúne a empresas, emprendedores, diseñadores, artesanos, artistas y expertos del sector textil y moda de España y Portugal para promocionar las iniciativas y la innovación en moda sostenible, sensibilizar sobre el reciclaje textil y fomentar el consumo responsable.

Objetivo de la feria

Así pues, mediante espacios expositivos, RESOTEX pone en valor las materias primas, el diseño y la producción local. Y, a través de actividades de sensibilización y eventos interactivos, que involucran tanto a los profesionales como al público general, se practican iniciativas novedosas de circularidad con la ropa.

La Feria está organizada por el Área de Desarrollo Sostenible y Turismo de Diputación Provincial de Cáceres. Por ello, la Diputación cacereña ha decidido que sea imagen del evento la periodista extremeña de moda Raquel Sánchez Silva por un importe de 5.899 euros.