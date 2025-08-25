La Zona Centro de Plasencia impulsa la campaña 'Pasaporte al Verano'

La Asociación de Comerciantes de la Zona Centro de Plasencia ha lanzado la campaña ‘Pasaporte al Verano’. Una iniciativa que fomenta las compras en el comercio local y busca premiar a los clientes durante la última quincena de agosto.

Así pues, cada vez que un cliente realice una compra en cualquiera de los 37 establecimientos adheridos de la Zona Centro de Plasencia, recibirá un sello en su pasaporte. Con al menos tres sellos, podrá registrar su participación en la web de la campaña y entrar en el sorteo de cinco escapadas de verano valoradas en 1.000 euros en total.

En la página oficial, los usuarios disponen de un mapa interactivo donde se pueden localizar fácilmente todos los comercios participantes, así como escanear el código QR del pasaporte para completar el registro y validar su participación. El sorteo será este viernes 29 de agosto en sus redes sociales.

Cartel de la campaña / CEDIDA

Competencia para el comercio online

La acción está organizada por Zona Centro Plasencia, cofinanciada por la Junta de Extremadura, la Unión Europea (Fondos Europeos) y el Ministerio de Hacienda, y cuenta con la colaboración de la Federación de Comercio y Servicios (FESCOP), Aletea Comunicación y Confederación Española de Cascos Históricos (COCAHI).

Fernando Santiago, presidente de la Asociación, ha señalado que “gracias a esta campaña ciudadanos y visitantes pueden interactuar directamente con los comerciantes, reforzando un vínculo que es nuestra mayor baza para competir con el comercio online. La cercanía y la atención personalizada siguen siendo nuestra mejor ventaja”.