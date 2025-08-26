La Oferta de Empleo Público de Plasencia moviliza a más de 280 aspirantes

Plasencia continúa avanzando en los distintos procesos selectivos derivados de la Oferta de Empleo Público de 2024 y ya se han movilizado a más de 280 aspirantes. El objetivo es reforzar servicios esenciales, garantizar empleo estable y de calidad y consolidar una administración moderna, transparente y cercana.

Procesos en curso

Entre los procesos en curso, se encuentran los oficiales de albañilería, con 2 plazas. Tras su publicación en el BOE del 7 de agosto de la corrección de bases, se ha incorporado como requisito la tarjeta profesional de la construcción o una formación de 20 horas en prevención de riesgos laborales. El plazo de presentación está abierto hasta el 5 de septiembre.

En administrador de cementerio, hay una plaza, con proceso ya finalizado y la plaza ya está cubierta en la plantilla de personal laboral fijo. En operario de mantenimiento de instalaciones deportivas hay una plaza. El 8 de agosto se celebró el primer examen con 23 aspirantes y el 19 se publicaron las puntuaciones provisionales, abriéndose plazo de reclamaciones.

En administrativos hay dos plazas de promoción interna. El examen será el 17 de septiembre en la Casa de la Juventud y cuenta con dos aspirantes admitidos. También, hay dos plazas de turno libre y es uno de los procesos con mayor participación. El listado provisional recoge 179 aspirantes admitidos y 36 excluidos. Actualmente, está abierto el plazo de alegaciones.

En operario de jardines, hay una plaza y su examen tendrá lugar el 19 de septiembre en el centro asociado de la UNED en Plasencia, con 25 aspirantes admitidos y 7 excluidos.

En lo relativo al intendente de Policía Local hay una plaza con un único aspirante. La primera prueba se celebrará el 10 de septiembre en la Ciudad Deportiva. Y para agente de Policía Local hay una plaza, movilidad. El listado provisional incluye 6 admitidos y 1 excluido. El plazo de alegaciones está próximo a concluir.

Y, en cuanto a oficiales de policía local, había dos plazas, de promoción interna. El 20 de agosto se publicaron las puntuaciones provisionales de las pruebas físicas, con plazo de reclamaciones hasta el 25 de agosto.

Proyectos futuros

El concejal, Álvaro Astasio, ha destacado que “cada una de estas plazas no solo supone una oportunidad de empleo estable, sino también un paso adelante en la mejora de los servicios públicos”.

Además, ha avanzado y concluido que ya se trabaja en la preparación de la Oferta de Empleo Público de 2025, se presentará tras el verano y será “ambiciosa y muy positiva para la ciudad, diseñada para reforzar servicios esenciales y generar nuevas oportunidades de empleo estable y de calidad”.