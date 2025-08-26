Plasencia registra más de 3 millones de visualizaciones en sus redes sociales

Las redes sociales de Plasencia han crecido en los últimos tiempos de manera exponencial generando un feedback muy bueno con su comunidad. En el último mes, Instagram ha registrado más de tres millones de visualizaciones, consolidándose como el principal canal de difusión digital de la institución.

Presencia en Instagram

El Ayuntamiento ya supera los 11.300 seguidores y la actividad ha sido especialmente intensa, alcanzando más de 226.000 cuentas únicas y generando más de 20.000 interacciones directas entre “me gusta”, comentarios y contenidos compartidos.

El 45% de estas visualizaciones eran de usuarios que no eran seguidores, lo que refleja una gran capacidad para atraer a nuevos públicos. Además, el índice de participación por alcance se sitúa en el 8,8%, una cifra muy por encima de la media de las instituciones públicas, que ronda el 1,2%, y de los promedios globales, que apenas alcanzan el 0,5%.

Datos en Facebook

Facebook también ha experimentado un crecimiento con cerca de un millón de visualizaciones en un solo mes. La página oficial suma 9.828 seguidores y ha conseguido una interacción directa de más de 53.000 personas.

El crecimiento neto de seguidores en este periodo se sitúa en un 77%, “un dato excepcional que demuestra el interés creciente de los vecinos por seguir la actualidad municipal”, ha destacado el edil de comunicación, David Dóniga. El nivel de participación, con un 5,8% por alcance que multiplica por más de diez los registros medios de esta red social a nivel institucional y global.

Crecimiento en X

Por su parte, X, antiguo Twitter, cuenta con más de 20.000 impresiones en el último mes. Su valor actual reside en la inmediatez a la hora de difundir avisos de servicio público, dar cobertura a la agenda municipal y mantener la comunicación en directo con la ciudadanía.

Otros canales de comunicación

Finalmente, el canal de WhatsApp se ha consolidado como una herramienta de proximidad y atención directa. Además, el número de incidencias ha funcionado “positivamente”. A través de este servicio, los placentinos pueden formular consultas, notificar incidencias y recibir avisos en tiempo real, en un formato cercano y accesible.

Según los datos de referencia del sector público y de los benchmarks globales de 2025, la interacción media de las instituciones en redes sociales se sitúa en torno al 1,2% en Instagram y 0,4% en Facebook, mientras que los promedios globales descienden hasta el 0,5% en Instagram y el 0,15% en Facebook y X.

El consorcio ya cuenta con más de 10 canales oficiales de comunicación, entre web municipal, sede electrónica, oficinas de atención presencial, teléfono, WhatsApp, cartelería, medios locales y redes sociales, garantiza que la información llegue a todos los públicos, combinando la inmediatez de lo digital con la atención personalizada.

Un proyecto del gabinete de prensa del ayuntamiento en el que buscaban reforzar su compromiso con la transparencia, la cercanía y la participación ciudadana con sus redes sociales.

