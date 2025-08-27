La Asamblea de Trabajadores del Ayuntamiento de Plasencia denuncian “un trato desigual”

La Asamblea de Trabajadores del Ayuntamiento placentino ha denunciado en una nota de prensa que “a pesar de que alguna de sus demandas ha sido atendida se ha decidido continuar con las movilizaciones cada miércoles a las 10.45 frente al consorcio”.

Esta decisión se debe “a la falta de acciones concretas por parte del equipo de gobierno, además, la ausencia de un presupuesto asignado genera sospechas de que las recientes declaraciones del Concejal de Recursos Humanos no son más que promesas vacías para desactivar las protestas”, han explicado.

De la misma manera, han señalado que “en el caso de la policía, este proceso se completó en una semana, omitiendo el procedimiento reglado, mientras que, desde esa fecha, no ha habido avances ni información oficial sobre la catalogación de los demás colectivos municipales”.

Asimismo, la Asamblea de Trabajadores ha expresado "su preocupación por el hecho de que la catalogación del cuerpo de policía se haya llevado a cabo en virtud de un acuerdo entre miembros de dicho cuerpo y el Alcalde, mientras que se teme que para el resto de departamentos se apliquen criterios diferenciados".

En este sentido, según han comentado los trabajadores, el Concejal de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, ha mencionado la posibilidad de recurrir a una empresa externa para gestionar la catalogación del resto del personal, lo cual genera dudas a los trabajadores, que exigen que se aplique el mismo criterio y tratamiento para todos los colectivos de la administración municipal.

Por otro lado, la Asamblea ha destacado que “no ha recibido respuesta a la solicitud de reunión presentada por registro el 1 de julio de 2025, lo que evidencia la falta de disposición para entablar un diálogo directo con los empleados municipales”.

En conclusión, consideran que “el equipo de gobierno pretende aplicar de manera unilateral criterios diferenciados según el departamento, lo que vulnera los principios de igualdad y transparencia que deben regir en la administración pública y exigen una solución justa y equitativa para todos los empleados municipales”.

Postura del Consistorio

El Ayuntamiento de la ciudad, por su parte, ha comunicado que “la misma asamblea solicitó que no se hicieran reuniones y que los asuntos de personal se trataran en la mesa de negociación donde están todos representados, y hablarán cuando se convoque dicha mesa, no una reunión”, Además, “respetan que se manifiesten porque están en su derecho”.

