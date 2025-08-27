Comienzan a circular los autobuses eléctricos en Plasencia

A partir de mañana, los nuevos autobuses eléctricos del Ayuntamiento de Plasencia comenzarán a circular en las líneas 2 y 3. Estos vehículos están equipados con sistemas de geolocalización GPS que permiten el seguimiento en tiempo real, además de un etiquetado accesible para facilitar la identificación de paradas y rutas a todas las personas usuarias.

Asimismo, el personal ha recibido formación específica para garantizar un servicio seguro y eficiente.

“Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por un transporte público innovador, eficiente y cercano a la ciudadanía”, ha señalado el concejal de Movilidad, David Dóniga, quien también ha destacado la importancia de este avance en la estrategia municipal de movilidad sostenible.

A principios de verano, el alcalde de la ciudad, Fernando Pizarro, destacó que la flota municipal cuenta ya con un total de 13 autobuses, nueve de segunda mano, cinco de gas adquiridos en Madrid y 4 de gasóleo de Alicante, más dos "que se han mantenido de la flota anterior y todavía tenían cierta vida útil”.