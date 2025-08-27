Fallece un hombre tras resbalar en el canal de la Isla de Plasencia

Ayer por la tarde un hombre de 82 años que se encontraba en el canal de la Isla de Plasencia perdió la vida tras sufrir un resbalón dentro del agua, según afirman testigos. Tras este accidente, el varón no pudo incorporarse y no pudo salir por su propio pie.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar de los hechos rápidamente y lo trasladaron al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. Minutos después el hombre falleció en el hospital.

Denuncia por parte de la familia

La hija del fallecido, ha comunicado que “se está esperando a la autopsia para denunciar a quien corresponda”. Además, ha lamentado la “falta de socorrista y limpieza en el canal de La Isla". También, ha añadido que “su padre a pesar de su edad estaba perfectamente”.

Hay que destacar que a mediados de junio, se abrió el canal de la Isla tras unas reformas. La obra se centró en dos tramos y se cambiaron siete de las nueve compuertas que tiene y se buscaba la bandera azul.

Postura del consistorio

El Ayuntamiento, por su parte, ha lamentado "el fallecimiento y entienden la búsqueda de culpables y se espera al informe médico para entender mejor la situación".

El concejal de Parques y Jardines, José María Nisa, ha apuntado que "no se puede achacar este triste suceso a que el canal no cuente con el mantenimiento adecuado", aunque ha reconocido que entiende que la familia "descarguen su rabia por la pérdida de un ser querido".