Educación universitaria
Plasencia acoge un nuevo máster universitario que comenzará este curso
Se trata de un posgrado enfocado para los graduados en Ciencias de la Salud y la duración total es de un año
Mónica Meneses
El centro universitario de Plasencia expande su oferta académica el curso 25-26 con la llegada de un nuevo máster enfocado para los graduados en el ámbito sanitario. El máster es en ‘Investigación en Ciencias de la Salud’.
La duración total de este posgrado es de un año y la solicitud de preinscripción abarca del 1 al 5 de septiembre para la fase extraordinaria de septiembre. Para la fase extraordinaria de octubre es del 2 al 5 de ese mismo mes.
Modalidad Semipresencial
La novedad de este curso es que se impartirá en modalidad semipresencial y consta de sesenta créditos con dos bloques formativos. En cuanto a la formación metodológica se dará en el primer semestre, con 24 créditos y con docencia virtual.
En lo que refiere a formación en investigación aplicada, también cuenta con 24 créditos, es en el segundo semestre y es presencial con los grupos de investigación del Centro Universitario de Plasencia: Biomecánica y Ortopedia del pie en Extremadura, Desarrollo Embrionario, Diagnóstico y Afecciones del Pie, y en Ciencias de la Salud.
Por otro lado, el trabajo de fin de máster (TFM) consta de doce créditos. La publicación del listado de admitidos y excluidos se podrá ver a partir del 12 de septiembre y el periodo de matrícula del 19 al 23 de septiembre. Finalmente, el comienzo del periodo lectivo se dará a partir del 25 de septiembre.
- La muralla histórica de Plasencia cada vez más cerca
- La Oferta de Empleo Público de Plasencia moviliza a más de 280 aspirantes
- La Zona Centro de Plasencia impulsa la campaña 'Pasaporte al Verano
- Plasencia da un paso más para la renovación del servicio de autobuses urbanos
- Arranca el Festival de Folk en Plasencia con una mezcla española e italiana
- Llega ‘Al fresco’ a Plasencia del 1 al 5 de septiembre
- Un turismo golpea a un autobús urbano de Plasencia en la autovía
- La Cuarta Cuerda cerrará el programa de ‘20 a la Isla’ mañana en Plasencia