Arranca la rehabilitación del Parque de los Pinos de Plasencia

El Ayuntamiento de Plasencia ha presentado el proyecto de rehabilitación integral del Parque de los Pinos. Un plan se desarrollará por fases y ya ha comenzado con actuaciones iniciales. El objetivo es recuperar, conservar y modernizar el recinto, siempre respetando sus zonas más emblemáticas.

Medidas adoptadas

Entre las primeras medidas adoptadas, se encuentran el cierre de la puerta lateral del parque para prevenir actos vandálicos y el robo de aves. Además, se ha incorporado un guarda que se encargará de coordinar las tareas internas y reforzar la vigilancia.

En lo que refiere a la materia patrimonial se ha iniciado la reparación de la Casa Verata y del Castillo, elementos significativos de este espacio.

En relación con el agua del parque, se han vaciado y limpiado las charcas principales. Se han instalado nuevas bombas para recuperar los chorros y se ha reparado de manera provisional la cascada principal.

De la misma manera, se ha actuado en charcas secundarias, que han sido vaciadas para eliminar los malos olores. Con esta actuación, se detectaron pérdidas generalizadas que han llevado a mantenerlas vacías de cara a una futura impermeabilización.

Para abordar el consumo hídrico se ha encargado un estudio específico a la Escuela de Taller bajo la dirección del ingeniero agrícola Rafael Vázquez y, se ha puesto en marcha un sistema de riego por aspersión en las zonas altas.

Concejal de Parques y Jardines con el ingeniero Rafael Vázquez / Toni Gudiel

También se han reforzado las medidas de seguridad y salud ambiental mediante una actuación integral de control de plagas y limpieza. Además, se ha contado con la colaboración de un cetrero que trabaja en el control de estorninos, con el fin de reducir el impacto de estas aves sobre la vegetación y las lagunas.

Nuevas infraestructuras

El ingeniero Rafael Vázquez ha detallado que el proyecto global incluye nuevas infraestructuras de riego y electricidad, sistemas de reutilización del agua para reducir costes, mejora de accesos y pavimentación.

También contará con instalación de iluminación y señalización, digitalización de la información mediante paneles audiovisuales, control automatizado de accesos y cámaras de vigilancia.

Asimismo, está prevista la adecuación de la vegetación para seleccionar especies más resistentes y adaptadas a la climatología, junto con la eliminación progresiva de plantas invasoras.

El concejal de Parques y Jardines, José María Nisa, ha concluido que “se busca modernizar el parque y dotarlo de infraestructuras que garanticen su sostenibilidad, seguridad y funcionalidad, con el fin de asegurar su conservación y disfrute por parte de los vecinos en el presente y en el futuro”.

Suscríbete para seguir leyendo