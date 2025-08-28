Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido por robar baterías de vehículos en los aparcamientos públicos de Plasencia

Fue localizado en la barriada San Lázaro

El varón, de 45 años de edad, ya contaba con antecedentes 

Parking de la Isla

Parking de la Isla / Toni Gudiel

El Periódico Extremadura

Plasencia

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 45 años con antecedentes como presunto autor de siete robos con fuerza en vehículos estacionados en aparcamientos públicos de Plasencia a los que extraía las baterías.

La investigación comenzó tras varias denuncias interpuestas desde el mes de julio por robos de baterías de vehículos estacionados en parking públicos de la ciudad.

Para sustraer dichas baterías apalancaba el capó delantero de los vehículos, causando daños en la cerradura y en el sistema eléctrico de los mismos. Tras identificar al presunto ladrón, la Policía estableció un dispositivo especial para detenerle.

El pasado 21 de agosto fue localizado en la barriada de San Lázaro, intentando vender una batería recién sustraída en un parking público. Tras este suceso, se le detuvo tras una breve persecución que comenzó al ser sorprendido por los policías.

Ya en dependencias policiales se le imputaron un total de siete delitos de robo con fuerza. El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial.

