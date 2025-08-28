Nuevas medidas viales
Inicia la campaña de señalización de entornos escolares en Plasencia
Ya se han señalizado los accesos a los centros de Santísima Trinidad, Miralvalle, San Miguel y El Pilar
Mónica Meneses
Se acerca el inicio del nuevo curso escolar y el Ayuntamiento de Plasencia ha puesto en marcha un Plan de Señalización en los entornos de los centros educativos de la ciudad. Así pues, se busca reforzar la seguridad vial y mejorar la movilidad en las zonas con más afluencia de niños y familias.
En todos los centros de Plasencia
Hasta el momento, ya se han señalizado los accesos a los colegios Santísima Trinidad, Miralvalle, San Miguel y El Pilar. La actuación continuará de forma progresiva “hasta llegar a todos los centros educativos de la ciudad”, así lo ha comunicado el concejal de Interior, David Dóniga, en sus redes sociales.
Con este plan, los entornos a los centros escolares serán más seguros y accesibles. De esta manera, se reducirán los riesgos en los desplazamientos diarios y se promoverá una mayor concienciación entre conductores y peatones.
