Un joven en estado grave tras sufrir un accidente con un patinete eléctrico en Plasencia

Ayer sobre las 23:10 horas se registró un accidente en el barrio placentino de Miralvalle en el que un joven resultó gravemente herido tras caer de un patinete eléctrico. El menor sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y fue atendido por los servicios de emergencia del 112, que lo estabilizaron en el lugar antes de trasladarlo al Hospital Virgen del Puerto.

Posteriormente, y dada la gravedad de las lesiones, fue derivado al Hospital Universitario de Cáceres. Las investigaciones siguen en curso para esclarecer las circunstancias del accidente.

La Policía Local de la ciudad insiste en la necesidad de extremar las precauciones tanto en la cesión de vehículos como en el uso de Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

“Los patinetes eléctricos no son un juguete”, recuerdan los agentes, en línea con la campaña municipal puesta en marcha por el Ayuntamiento de Plasencia para concienciar sobre el uso responsable de estos vehículos.

La iniciativa hace especial hincapié en la obligatoriedad del casco y la recomendación del chaleco reflectante, no llevar auriculares y una velocidad máxima de 25 km/h medidas básicas para reducir el riesgo de lesiones en caso de accidente.

Otro suceso

También ayer, la policía local detuvo a un menor que conducía sin carnet. La investigación ha determinado que la titular del vehículo, pareja del menor y mayor de edad, permitió la conducción a sabiendas de la situación, por lo que ha sido imputada como cooperadora necesaria.

Según el Código Penal, esta figura conlleva la misma responsabilidad penal que la del autor del delito. En el caso del menor, los hechos serán tramitados conforme a lo establecido en la Ley Penal del Menor.