Plasencia busca progresar en la humanización de sus travesías urbanas

El Ayuntamiento de Plasencia llevará al pleno del próximo 9 de septiembre la aprobación del proyecto de humanización de las travesías de la N-110 y la N-630A, así como la aceptación de su futura cesión al Consistorio, que actualmente pertenece al Estado.

Una inversión de 2,9 millones de euros, con un plazo de ejecución de 18 meses, que permitirá convertir dos antiguas carreteras en avenidas urbanas.

El proyecto

Estas obras contemplan la renovación de aceras más amplias y accesibles, la creación de un carril bici que conectará con la futura red de movilidad sostenible, la mejora de iluminación y señalización, así como la reordenación del tráfico y los aparcamientos.

También se construirán nuevas glorietas, entre ellas la de la Avenida del Valle, que facilitará la circulación y el acceso a zonas clave como el Parque de la Isla, el aparcamiento y el futuro colegio proyectado en las Huertas de la Isla.

Además, se incluye la intervención en los puentes de Trujillo y Puente Nuevo y la construcción de un nuevo vial en las Huertas de la Isla, que será una pieza clave para la urbanización de este entorno.

El portavoz municipal, José Antonio Hernández, ha destacado que se trata de “un paso histórico que supondrá una significativa transformación”. “Hablamos de transformar una carretera de paso en un espacio ciudadano amable, moderno y seguro, que abrirá nuevas oportunidades sociales y económicas”, ha señalado.

De cara al futuro

El portavoz municipal ha recordado que esta iniciativa se enmarca en una estrategia global de transformación urbana, que contempla actuaciones como la futura rotonda de la Puerta de Talavera o el nuevo colegio de las Huertas de la Isla.

“Desde 2011 llevamos trabajando en un modelo de ciudad que pone a las personas en el centro” ha concluido Hernández. Además, pidió al Ministerio de Transportes que dote de financiación al proyecto y no lo retrase.