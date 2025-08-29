Más de 2000 personas han disfrutado este verano del programa ‘20 a la Isla’ en Plasencia

Los jóvenes de Plasencia han disfrutado este verano de las actividades de la Concejalía de Juventud que contaban con una amplia programación apta para todos pero más centrada en los jóvenes.

El concejal de juventud del Ayuntamiento de Plasencia, Alberto Belloso, ha hecho un balance de las actividades desarrolladas durante los meses de junio, julio y agosto y ha tenido un resultado “muy positivo” tanto en participación como en valoración ciudadana.

El edil ha destacado que el objetivo de la programación “ha sido ofrecer formación y ocio saludable a los jóvenes de la ciudad y sus familias, y se ha conseguido con éxito gracias al compromiso de los técnicos municipales, las asociaciones juveniles y la gran respuesta de los participantes”.

"Éxito total"

Uno de los programas más destacados ha sido '20 a la Isla', que ha reunido en el parque de la Isla entre 800 y 900 personas en cada una de sus jornadas con conciertos y monólogos con artistas de talla local y nacional.

“Pese a la suspensión de la primera sesión por motivos meteorológicos, las dos jornadas celebradas han sido un éxito total”, ha explicado Belloso. Además, el edil ha aclarado que “en cuanto se pueda se programará la actuación cancelada del Mago Roger”.

En cuanto a la Casa de la Juventud placentina, ha sido otro de los puntos fuertes de esta programación veraniega, calificándola como un “éxito rotundo". 18 talleres ocupados al completo, además de actividades digitales que siguen esta semana.

En total, entre 500 y 600 jóvenes han participado en estas propuestas. Además, continúa el curso de monitores de ocio y tiempo libre, cuya parte teórica finalizará el 21 de septiembre.

Más actividades

También, el Búnker de la Feria contó con una notable afluencia de público joven tras adelantar los horarios a las seis de la tarde.

“El balance no puede ser más satisfactorio, casi todas las semanas se ha ofrecido alternativas de ocio, formación y entretenimiento, con una excelente respuesta por parte de los jóvenes y sus familias”, ha señalado el concejal. También ha adelantado que la Concejalía ya trabaja en nuevas propuestas para los próximos meses.

Belloso ha destacado que “quieren que los jóvenes placentinos encuentren en la ciudad un espacio para formarse, divertirse y también buscar oportunidades de futuro”.

