Detenidos dos hombres en Plasencia por tráfico de drogas

La Policía Nacional de Plasencia ha detenido a dos personas por un presunto delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas, el pasado 25 de agosto. Los detenidos son dos hombres de 38 y 46 años de edad, con antecedentes.

La investigación comenzó hace varias semanas, centrándose en uno de los principales distribuidores a mediana escala activo en Plasencia.

En el transcurso de un seguimiento, que en ese momento circulaba en un vehículo de gran cilindrada por la carretera de la Presa de Plasencia, los policías fueron testigos de cómo esta persona hacía entrega de un “paquete”, a los dos ocupantes de una furgoneta, iniciando nuevamente la marcha en sentido contrario a la furgoneta mencionada.

Ante la sospecha de que pudiera haberse realizado una “entrega” de droga, los agentes decidieron seguir a la furgoneta e interceptarlos instantes después. En el registro del vehículo, localizaron bajo los asientos una bolsa de plástico con varias bolsas transparentes con distintas cantidades de cocaína “en roca”, con un peso total de 720 gramos.

También les intervinieron 83 gramos de sustancia de corte y 5.205 euros. Los detenidos, tras la instrucción del pertinente atestado, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su ingreso en prisión. La investigación continúa abierta, no descartando nuevas detenciones.