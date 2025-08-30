Plasencia publica las listas del programa CRISOL-FORMAS

El Ayuntamiento placentino ha publicado las primeras listas definitivas de la primera fase del proceso selectivo del programa CRISOL-FORMAS. Una iniciativa que está orientada a mejorar la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social en la que han participado más de 100 aspirantes.

Ya se han publicado también las listas provisionales, de la segunda fase, de los candidatos que optan a una de las 60 plazas disponibles. Tras el periodo de alegaciones, las listas definitivas estarán disponibles en torno al 5 de septiembre, de forma que las formaciones puedan comenzar entre el 15 y el 18 de septiembre.

Las resoluciones podrán consultarse en el SEXPE, en la oficina del CRISOL municipal y en la entidad formadora correspondiente.

Objetivo

El programa es impulsado por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Se desarrolla en zonas urbanas desfavorecidas de municipios de más de 20.000 habitantes, como Plasencia.

El objetivo es ofrecer una respuesta integral que combina formación, orientación individualizada y experiencia laboral, fomentando la igualdad de oportunidades y la lucha contra la pobreza.

En Plasencia, la selección se ha llevado a cabo durante los meses de julio y agosto a través del programa CRISOL municipal, activo desde 2019 en las zonas de La Data, Polígono La Data, San Miguel, San Lázaro y, más recientemente, avenida de España.

Los candidatos han sido derivados desde los servicios sociales municipales y evaluados por los técnicos del programa conforme a los requisitos establecidos. La ciudad contará con cuatro proyectos CRISOL-FORMAS, cada uno con 15 participantes, lo que supone un total de 60 personas beneficiarias.

Durante seis meses, recibirán formación con contraprestación económica y, al finalizar, podrán acceder a un contrato laboral de tres meses.

Proyectos

Los proyectos previstos son: Creciendo por el Empleo, Trabajando por el Empleo, Apoyando el Empleo Joven y Sostenible II: Capacitación en Operaciones Auxiliares de la Industria Textil y de la Piel, enfocado en operaciones auxiliares dentro del sector textil, confección y piel.