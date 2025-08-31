Eventos en la ciudad
El Concurso Internacional de Modelismo de Plasencia celebra su trigésimo cumpleaños
Tendrá lugar del 10 al 12 de octubre y será puntuable para el Campeonato de España de modelismo estático
El Periódico Extremadura
El Concurso Internacional de Modelismo 'Ciudad de Plasencia' celebra este año treinta años de trayectoria. Tendrá lugar del 10 al 12 de octubre y además, será puntuable para el Campeonato de España de modelismo estático.
Para el 30 aniversario de este certamen, se han establecido dos categorías en función de la edad de los participantes: La categoría júnior, que a su vez se divide en tres apartados por edades, de 5 a 9 años, de 10 a 13 y de 14 a 16 años; y la sénior, de 17 años en adelante.
Por grupos
Para los grupos júniors se establece una única categoría, en cada grupo de edad, sin distinción temática y se otorgarán premios a todos los participantes.
Los séniores, por su parte, podrán participar en: aviación, vehículos militares y civiles, fantasía y ciencia ficción, figuras, viñetas y dioramas, modelismo naval, 'wargames' y miscelánea, que engloba a todas las obras que no estén inscritas en ninguno de los anteriores apartados.
El jurado otorgará medallas de oro, plata y bronce a todas las obras que alcancen la puntuación necesaria. Por otro lado, la apertura de la sala de exposiciones, en la planta alta del mercado de abastos placentino, será el sábado 11 de octubre.
Este evento es organizado por el colectivo Amigos Modelistas de Plasencia y suele contar con modelistas españoles internacionales que imparten distintos talleres en los que explican las técnicas de montaje, pintura y ambientación.
Así pues, el concurso ya se ha convertido en una de las reuniones más importantes a nivel nacional, debido en gran parte, a la gran calidad de las obras presentadas.
