Arranca ‘Al Fresco’ hoy con cine en La Magdalena

La programación de ‘Al Fresco’ comienza hoy con la proyección de la premiada película ‘Almas en pena de Inisherin’, dirigida por Martin McDonagh. La cita será en el recinto de La Magdalena a las 21.30 horas, con entrada gratuita para todos los públicos hasta completar aforo.

El filme se estrenó en el año 2022 y cuenta con una duración de 114 minutos. Además, la cinta británica ha recibido un amplio reconocimiento internacional gracias a su guion, también firmado por McDonagh, y a las interpretaciones de Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon y Barry Keoghan, entre otros.

Sinopsis

La película trata sobre una isla remota frente a la costa oeste de Irlanda en 1923, donde la amistad de toda una vida entre Pádraic y Colm se rompe de manera abrupta. Mientras Pádraic intenta comprender lo sucedido y recuperar el vínculo con la ayuda de su hermana Siobhán y el ingenuo Dominic, Colm plantea un ultimátum que desencadenará una cadena de consecuencias tan inesperadas como trágicas.

Con música de Carter Burwell y fotografía de Ben Davis, ‘Almas en pena de Inisherin’ es una historia sobre la soledad, la incomunicación y los límites de la amistad, ambientada en un paisaje tan bello como inhóspito.