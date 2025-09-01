‘Master Burgers’ llega a Plasencia en busca de la mejor hamburguesa

Aterriza en Plasencia una mítica competición de hamburguesas que deleitará a todos los asistentes. ‘Master Burgers’ estará disponible del 5 al 8 de septiembre en el recinto de Torre Lucía, en horario de 13.00 a 01.00 horas.

El evento reunirá a ocho restaurantes, entre ellos dos de Plasencia, Xodó y Bari, que competirán por alzarse con el premio a la ‘Mejor Hamburguesa Ciudad de Plasencia'. Todas las propuestas serán hamburguesas gourmet, con un precio único de 13 euros, elaboradas con carne de la empresa cárnica Discarlux, proveedor oficial del certamen.

Imagen del cartel de la competición / Ayuntamiento de Plasencia

Carne de máxima calidad

La carne con la que se elaboran las hamburguesas es “de máxima calidad”, según ha afirmado el promotor del evento, Raúl López. Además, esta edición contará con animación, música en directo y sorpresas durante los cuatro días. De igual forma, se valorará la creatividad y la calidad de los chefs participantes a través de un jurado profesional.

Por otro lado, también tiene un fin benéfico y parte de la recaudación irá destinada a la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX) para ayudar a pacientes y familiares. Además, habrá un puesto con merchandising del mismo durante todo el evento.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Plasencia, Belinda Martín, ha destacado que “el consistorio está muy orgulloso de acoger un evento de estas características, que combina ocio, gastronomía y solidaridad”.

Además, ha animado “a todos los placentinos y visitantes a acercarse a la Torre de Lucía, un enclave idóneo para disfrutar en familia de una experiencia diferente y, al mismo tiempo, colaborar con una asociación tan importante para nuestra ciudad como es AOEX”.

Presentación de 'Master Burgers' / Toni Gudiel

Por su parte, Milagros Ovejero, delegada de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX) en Plasencia, ha agradecido la implicación de la organización y del Ayuntamiento, “para nuestra asociación es fundamental contar con apoyos como este”.

Finalmente, ha animado “a todos a participar, a disfrutar de unas hamburguesas de gran calidad y a colaborar con una causa solidaria”.