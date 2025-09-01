El placentino Hugo Escribano se estrena en narrativa con tan solo 14 años

El joven escritor placentino, Hugo Escribano, acaba de publicar su primera novela ‘Daniel, el grito de las sombras’, una historia que denuncia la problemática que entraña el acoso escolar.

Con tan solo catorce años, Escribano ofrece al lector una historia cargada de tensión que le atrapa de principio a fin. Su novela es una historia desgarradora sobre la lucha por la identidad, el poder destructivo de las palabras y el coraje de enfrentar la verdad.

La novela

El protagonista de esta historia, Daniel, se ve atrapado, de la noche a la mañana, en una espiral de miradas acusadoras y susurros venenosos. En los pasillos del instituto el aire se vuelve espeso, y cada paso lo siente como una carga. El silencio lo envuelve, más pesado que las palabras, y la soledad se convierte en su único refugio.

En un mundo donde las pantallas multiplican el dolor y las risas enmascaran las heridas, Daniel lucha por encontrar la fuerza dentro de sí para gritar. Así pues, la obra trata de poner en contexto los problemas del acoso que sufren los jóvenes, la necesidad de contar los problemas y afrontarlos.

Biografía del autor

Hugo Escribano nació en Plasencia en 2011 y actualmente reside en Hervás, donde cursa segundo de ESO en el IES Valle de Ambroz. Desde pequeño, mostró un profundo interés por la literatura, cultivando una pasión por la escritura que lo llevó a crear su primera obra en 2024 y publicarla un año después.

Hugo continúa desarrollando su gusto por la literatura mientras compagina sus estudios con su dedicación a la escritura, decidido a seguir explorando el poder de las palabras para contar historias que emocionen y transformen a las personas.