Plasencia aprueba inicialmente las nuevas normas reguladoras de la Escuela Infantil La Data

El pleno del Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado inicialmente las nuevas normas reguladoras de ingreso y funcionamiento de la Escuela Infantil La Data. El texto sustituirá al reglamento que estaba en vigor desde 2012 y que, según el área de Servicios Sociales, había quedado obsoleto tanto en lo económico como en lo social.

El nuevo reglamento adapta la normativa local a la legislación autonómica, que establece la denominación oficial de estos centros como “Escuelas Infantiles”. Además, se introducen nuevos criterios de baremación para la adjudicación de plazas, atendiendo a la situación económica, laboral y familiar de las familias solicitantes.

El baremo contempla puntuaciones específicas por renta per cápita, número de hijos, situación laboral de los progenitores, monoparentalidad, existencia de discapacidad en la unidad familiar, acogimientos o situaciones de especial vulnerabilidad, como ser víctima de violencia de género o terrorismo.

En total, la Escuela Infantil La Data contará con un máximo de 78 plazas, distribuidas por tramos de edad. De estas 78 plazas, el 8% se reservarán a casos sociales derivados desde los servicios sociales municipales, mientras que el 5% será a menores con necesidades educativas especiales, con una limitación de un alumno por aula en estos casos.

Perfil de ingreso

El acceso estará abierto a niños y niñas de entre cuatro meses y tres años. También se contempla la posibilidad de presentar solicitudes antes del nacimiento, siempre que posteriormente se acredite con la documentación oficial.

Las familias deberán aportar una documentación específica con el fin de valorar cada expediente conforme al baremo. El reglamento fija que el plazo de solicitudes de reserva se abrirá entre el 1 y el 30 de marzo, mientras que para nuevas admisiones será del 1 de abril al 30 de mayo.

Tras realizar el baremo, se publicarán listas provisionales de admitidos, de espera y reclamaciones. Posteriormente, se publicará la relación definitiva.

El curso escolar tendrá una duración de diez meses, de septiembre a finales de julio, y el horario de apertura será de 7:30 a 15:30 horas de lunes a viernes. El precio público se actualizará conforme a los ingresos de cada familia, tomando como referencia la renta per cápita. En caso de empate, se priorizará a la unidad familiar con menor renta.

La propuesta fue defendida en junio por el concejal delegado de Servicios Sociales, Infancia y Familia, David Calvo, salió adelante con los 12 votos favorables del Partido Popular. Por otro lado, Unidas Podemos y Vox optaron por la abstención. El PSOE, con seis concejales, votó en contra de la iniciativa.

La oposición

El PSOE, por su parte, argumentó que “el texto podría haberse consensuado más y que se deberían haber introducido medidas de mayor apoyo a las familias con menos recursos”.

