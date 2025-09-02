Plasencia se llena de flamenco y rumba por el Día de Extremadura

Plasencia acoge este viernes a ‘La Pólvora de la Calle’, un grupo de rumba y flamenco muy querido por el público extremeño. Un concierto que tendrá lugar el 5 de septiembre a las 22.00 horas en la Plaza Mayor de la ciudad y que ha sido organizado por el consistorio con motivo del Día de Extremadura.

Imagen del cartel / Ayuntamiento de Plasencia

El concejal de Festejos, David Dóniga, ha destacado la importancia de contar con este concierto dentro del calendario festivo, “queremos que el Día de Extremadura se viva en Plasencia con alegría y con música en la calle. ‘La Pólvora de la Calle’ es un grupo que conecta con la gente y que refleja muy bien ese espíritu festivo que queremos transmitir en la ciudad.”

Para todos los públicos

Además, al ser un concierto gratuito y un lugar tan emblemático como es la Plaza Mayor el edil ha subrayado que “se ha apostado por un concierto abierto, en pleno corazón de Plasencia, para que tanto los placentinos como quienes nos visiten en estas fechas puedan disfrutar juntos de un ambiente único.”

‘La Pólvora de la Calle’ ofrecerá un repertorio lleno de ritmo y frescura, con versiones y temas propios que invitan a cantar y bailar, enmarcando así el arranque de las celebraciones del Día de Extremadura en la ciudad.