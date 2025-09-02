Últimos días para inscribirse en la Jura de Bandera Civil de Plasencia

Plasencia está a punto de vivir uno de los actos más solemnes y emotivos que pueden celebrarse en el ámbito civil, la Jura de Bandera para personal no militar. El evento tendrá lugar el próximo sábado 4 de octubre de 2025, a las 12:00 horas, en el recinto de Torre Lucía.

Podrán participar hasta 250 ciudadanos españoles mayores de 18 años, que no hayan jurado bandera en los últimos 25 años y no hayan sido declarados incapaces por sentencia judicial firme.

Las inscripciones siguen abiertas y finalizan el 20 de septiembre. Se pueden realizar en la Subdelegación de Defensa de Cáceres o en cualquier otra subdelegación del país.

También a través de la web oficial del Ministerio de Defensa, www.defensa.gob.es/defensa_yo/juras‐bandera o presencialmente en la Oficina del Antiguo Registro del Ayuntamiento de Plasencia.

El acto

El acto contará con la participación de una compañía de honores compuesta por alumnos del CEFOT Nº1, la Banda de Guerra de la Brigada Extremadura XI, una unidad de música de la Academia de Infantería de Toledo, así como otras representaciones militares y autoridades civiles.

Todos los jurados recibirán un certificado oficial que acredite su compromiso. Además, como prólogo a la Jura, el viernes 3 de octubre a las 20:00 horas, se celebrará un concierto gratuito de música militar en el Teatro Alcázar.

El evento está organizado por el Centro de Formación de Tropa Nº 1 (CEFOT 1) y la Comandancia Militar de Cáceres, en colaboración con el Ayuntamiento de Plasencia.