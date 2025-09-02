Vuelve la 'Marcha Rosa' a Plasencia de la mano de AOEX

Llega a Plasencia una nueva edición de la ‘Marcha Rosa’ por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Un evento organizado por la delegación de Plasencia de la Asociación Oncológica Extremeña (Aoex), que ha vuelto a apostar por este formato original y ya tradicional en la ciudad.

Así pues, en el Área de Salud placentina, el próximo 5 de octubre, la Marcha Rosa contará con su recorrido tradicional. Tres kilómetros por el parque de La Isla y El Cachón y una programación de actividades paralelas para concienciar a los ciudadanos y hacer partícipes a pequeños y mayores del evento.

Las inscripciones para el evento ya están disponibles en la sede local de Aoex. En la pasada edición de 2024, la Marcha Rosa placentina contó con cerca de 5.000 participantes e incluyó también un homenaje para Isabel María Ventura, recientemente fallecida.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama

Todos los 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama para crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos.