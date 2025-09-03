Continúan las sesiones de ‘Al Fresco’ hoy con podcast y cine en Plasencia

La Magdalena sigue llenándose de cultura con el programa de ‘Al Fresco’. Hoy es el turno de podcast y cine. El podcast de radio ‘Out of the Record’ vuelve a hacer su aparición en esta nueva edición y hablarán del fantaterror, uno de los géneros que hace referencia al cine de género fantástico y/o terror producido en España especialmente en las décadas de 1960 y 1970.

Organizado por la Asociación Imago Bubo y será a las ocho y media de la tarde con entrada gratuita hasta completar aforo.

Tras disfrutar de este podcast se podrá ver una tradicional película de Narciso Ibáñez Serrador, ‘¿Quién puede matar a un niño?.Un filme del 1976 que pertenece al género de terror y thriller. Además, cuenta con un reparto muy amplio de actores como Lewis Fiander, Prunella Ransome, Antonio Iranzo, Miguel Narros, María Luisa Arias, Marisa Porcel, Luis Ciges, entre otros.

La trama

La cinta audiovisual trata sobre una pareja de turistas ingleses que viaja a una población costera española para disfrutar al fin de una tardía luna de miel. Sin embargo, cuando llegan, se quedan decepcionados y deciden alquilar una barca para visitar una pequeña isla. Su sorpresa será cuando descubren que los únicos habitantes de la isla son niños, unos niños que, animados por una misteriosa fuerza, se rebelan contra los adultos.