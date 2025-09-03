Las II Jornadas de la Cultura Judía en Plasencia fusionan gastronomía, música y cultura

Llegan a Plasencia las II Jornadas de la Cultura Judía que estarán presentes durante todo el mes de septiembre y parte de octubre. Además, este año contará con actividades culturales, gastronómicas, musicales y novedades como excursiones a las juderías de Toledo y Ávila.

Actividades en Las Claras

El programa ya inició el pasado 1 de septiembre con la inauguración de la exposición ‘Sabores de Sefarad’, una muestra de fotografía gastronómica que permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre en el Centro Cultural Las Claras.

Imagen del cartel / CEDIDA

El día 12 de septiembre, la programación continúa en el Centro Cultural Las Claras con una degustación de repostería sefardí elaborada por la Escuela Municipal de Cocina que se podrá disfrutar a partir de las 20.00 horas.

Por otro lado, a las 20.30 horas, también en las Claras, tendrá lugar un concierto del grupo extremeño 28 Quartet Band, liderado por el músico y compositor hervasense Javier Osuna, que ofrecerá una versión contemporánea de la música sefardí.

Las excursiones programadas

También, la gran novedad de este año es que se harán dos viajes culturales a juderías hermanas de la Red de Juderías de España. El 4 de octubre se visitará Toledo y el 18 de octubre Ávila.

Cada excursión contará con 50 plazas disponibles, que podrán reservarse en la Oficina de Turismo a partir del 22 de septiembre para Toledo y del 16 de octubre para Ávila.Las salidas están previstas a las 8:30 horas desde Plasencia y el regreso a las 21.30 horas.

Imagen del cartel / CEDIDA

La concejala de Turismo, Belinda Martín, ha destacado que “estas jornadas permiten acercarse a la cultura judía desde diferentes perspectivas como la gastronomía, la música y el contacto directo con otras juderías hermanas que forman parte de la red junto a Plasencia”.

Asimismo, la edil ha explicado que este sistema de inscripción “busca garantizar la máxima participación".

“Hemos establecido que cada persona solo pueda apuntar a dos asistentes y que, en principio, no se pueda repetir en ambas visitas, salvo que queden plazas libres. Queremos que el mayor número posible de placentinos y visitantes puedan disfrutar de estas experiencias únicas”, ha concluido Martín.

Suscríbete para seguir leyendo