El Jardín Secreto de Plasencia acoge una noche de música electrónica

Este viernes 5 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, la librería y tienda de discos, El Jardín Secreto, volverá a convertirse en un espacio único y diferente para la cultura con una propuesta poco habitual, una sesión de música electrónica en directo en medio de sus estanterías.

El evento, que se prolongará hasta las 23:30 horas, contará con tres horas de techno y progressive house a cargo de dos dj, Álvaro Llorente y V. Obsession, Iván Madox. Entre ambos suman un gran recorrido de experiencia en el mundo de la electrónica, y ofrecerán una mezcla de vinilos y pistas digitales que recorrerán desde las últimas novedades de la música de club hasta clásicos atemporales.

Iniciativa única

La iniciativa refuerza al Jardín Secreto como la única librería de la ciudad que combina literatura, discos y música en directo. Sus responsables recuerdan que el espacio es reducido y delicado, por lo que el aforo será limitado y se pide disfrutar de la experiencia “desde el respeto”.

El establecimiento, ahora ubicado en la calle Talavera número 15, advierte también que “no se servirán bebidas en el interior ni se podrá entrar con ellas”, aunque los asistentes disponen de máquinas expendedoras en las inmediaciones.