Quejas vecinales
Vecinos de Plasencia denuncian la falta de limpieza en lugares públicos
Los residentes se quejan de que las "escaleras mecánicas de la ciudad llevan sucias semanas" y reclaman "más higiene"
El ayuntamiento, por su parte, ha afirmado que "la empresa ejecutará su saneamiento lo antes posible"
Mónica Meneses
Vecinos de la ciudad de Plasencia han mostrado recientemente sus quejas ante la falta de limpieza en los sitios públicos de la urbe. En este caso, denuncian la suciedad de las escaleras mecánicas.
Según han podido afirmar testigos, las escaleras "llevan estando sucias ya semanas y se sigue acumulando basura, como si eso fuese una papelera". Reclaman "más limpieza y cuidado por parte del ayuntamiento, ya que estas infraestructuras son de uso diario".
La postura del consistorio
El ayuntamiento, por su parte, ha explicado que “no habían recibido ninguna queja oficial de ello”. No obstante, ha afirmado que “la empresa adjudicataria del mantenimiento de las escaleras, responsable de su limpieza, ejecutará el saneamiento lo antes posible”.
Así pues, el consistorio insta a todos los habitantes a "comunicar todas las incidencias que encuentren por el WhatsApp del propio para ser atendidos con mayor rapidez".
