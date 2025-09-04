Plasencia Abierta aterriza con una nueva edición repleta de diversidad cultural y artística

Llega una nueva edición de Plasencia Abierta el próximo sábado 13 de septiembre. Una noche que promete acercar el patrimonio monumental de la ciudad a la ciudadanía y mostrar la diversidad cultural y artística placentina.

Durante esta noche, las calles, plazas y espacios emblemáticos de Plasencia se van a transformar en escenarios abiertos a todo el público. Habrá propuestas que abarcan desde la música, el teatro, la danza, el circo, la poesía, las artes plásticas y visitas guiadas a algunos de los rincones más singulares de la ciudad.

Diversidad de actividades

Este año hay grandes novedades, entre ellas, se suma la Puerta del Sol como nuevo escenario, que acogerá sesiones de DJ, y la apertura de la Galería Beatriz Pereira, espacio privado que por primera vez se incorpora al circuito cultural de la noche.

Además, volverán las actividades más demandadas como las visitas al Convento de las Carmelitas y al Palacio del Marqués de Mirabel, que requerirán inscripción previa.

El programa también contempla exposiciones en el Archivo Municipal, el Museo Textil Pérez Enciso, el Centro Cultural Las Claras y la Sala de Artesanía de la Magdalena. Asimismo habrá recitales de poesía, espectáculos infantiles como la Gran Minidisco del Mundo en Santo Domingo, y una gincana juvenil inspirada en la serie Stranger Things, organizada por la asociación Megagumi.

Finalmente, la jornada se cerrará con los pasacalles de la Banda de Música ‘Ciudad de Plasencia’ y de la Tuna Universitaria.

Las decisiones del consistorio

El técnico de Cultura, Juan Ramón Santos, ha explicado que “en esta edición habrá desde espectáculos de circo como ‘Mute’ en Torre Lucía, hasta un piano al aire libre en la Plaza de Ansano, conciertos en San Martín y la Catedral, o propuestas de poesía y jazz en la Escuela Oficial de Idiomas. La idea es ofrecer un recorrido vivo y dinámico por la ciudad”.

Por otro lado, la concejala de Cultura, María Luisa Bermejo, ha destacado que “es un programa que no solo invita a disfrutar del arte, sino también de la convivencia y del encuentro en nuestras calles”.

En la organización participan una amplia red de colaboradores locales, entre ellos asociaciones culturales, colectivos artísticos y entidades como la Asociación Astronómica Mintaka, Protección Civil y la empresa Naturgy.

El programa

La iniciativa nació en 2014 y regresa una edición más con el mismo espíritu que le dio origen. El díptico para ver toda la programación con horarios está en la página web del consistorio.