Plasencia refuerza la seguridad en Servicios Sociales tras los últimos incidentes

El área de Servicios Sociales de Plasencia va a tener nuevas medidas de seguridad tras los últimos actos vandálicos. El objetivo es proteger al personal, a los usuarios y a las instalaciones, así lo ha comunicado el edil de Servicios Sociales, Infancia y Familia, David Calvo.

En los últimos meses, han ocurrido varios incidentes negativos como la forzadura de la puerta de entrada el pasado 26 de junio o la introducción de objetos y mensajes de carácter intimidatorio a través de la puerta a finales de julio.

Medidas implementadas

Así pues, la principal medida ya implementada es la instalación de cámaras de videovigilancia en las puertas de acceso al edificio, tanto en la entrada principal como en la del aparcamiento. El edil ha subrayado que “se trata de un sistema respetuoso con la legalidad vigente”, que cumple con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Gracias a las cámaras se reducirán riesgos, se evitarán comportamientos inapropiados y por ende, se protegerá al personal y a los usuarios.

Asimismo, hay que destacar que no se captan imágenes de despachos, pasillos, baños, espacios privados ni de la vía pública, y se informa de su existencia mediante cartelería visible. Además, las grabaciones se conservarán por un máximo de 30 días, salvo en casos excepcionales.

Calvo ha explicado que “aunque las situaciones conflictivas representan menos del 1% de los casos atendidos, se han registrado episodios de tensión e incluso actos vandálicos que han llevado al Ayuntamiento a actuar de forma preventiva y responsable”.

Concejal David Calvo / Toni Gudiel

“Nuestro objetivo es garantizar la integridad física y emocional de quienes trabajan en el centro, así como la protección de las instalaciones y el correcto desarrollo del servicio público que prestamos”, ha señalado el edil.

Además, el concejal ha destacado que también “se sigue trabajando en nuevos protocolos de actuación y mejoras en seguridad, con el fin de reforzar el servicio público y garantizar que los profesionales puedan desempeñar su labor en un entorno seguro y digno”.

