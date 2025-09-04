A partir de las 20.30 horas
Poesía y cine hoy en La Magdalena de Plasencia
Demetrio Alonso y la película ‘Karen’ protagonizan la programación de hoy de ‘Al Fresco’
Mónica Meneses
Continúa un día más la programación cultural de ‘Al Fresco’. Hoy se podrá disfrutar en el recinto de La Magdalena de un recital de poesía y de la película ‘Karen’.
Esta edición de nuevo contará con la presencia del poeta Demetrio Alonso. Un poeta reconocido por su poesía costumbrista que siempre va ligada a su vida, una vida que en su infancia y juventud estuvo ligada a las labores del campo. Comenzará a las 8 y media y tendrá una duración aproximada de una hora.
'Karen'
Por otro lado, a las 21.30 horas, se podrá ver la cinta audiovisual de ‘Karen’. Un filme que lleva a viajar a través de la dehesa a las memorias de Karen, protagonista de la ya conocida Memorias de África.
En esta cinta, del año 2020, se verá un retrato íntimo de los últimos tiempos en África de la danesa Karen Blixen, escritora que firmaba como Isak Dinesen. En especial se narra la particular relación de Blixen con su criado somalí Farah Aden. Una extraña amistad en la que diferencias que parecen insalvables se diluyen ante un entendimiento ancestral.
