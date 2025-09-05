Llega una nueva edición de la Escuela de ‘Pequeños Exploradores’ a Plasencia

Aterriza la cuarta edición de la Escuela de Pequeños Exploradores en el Parque de los Pinos de Plasencia. Es una iniciativa dirigida principalmente a niños y niñas de entre 5 y 9 años que busca acercar la naturaleza de manera lúdica y educativa con 50 plazas disponibles e inscripciones ya abiertas.

Las actividades se desarrollarán desde el 16 de septiembre y hasta 27 de mayo, en sesiones semanales con cuatro grupos diferentes en horario de tarde, adaptándose a las necesidades de las familias placentinas.

Inscripción

La inscripción a la escuela incluye un seguro de accidentes anual y un kit de explorador, además de la cuota de septiembre. El precio es de 25 euros al mes y la matrícula inicial tiene un coste de 50 euros.

Cartel del programa / Ayuntamiento de Plasencia

El concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, ha destacado que “el Parque de los Pinos es un lugar emblemático y accesible que reúne todas las condiciones para que los más pequeños conozcan de cerca la fauna y la flora de nuestro entorno”

Por su parte, el coordinador y profesor de la Escuela, Alejandro Palomo, ha explicado que “a través de actividades como el reconocimiento de animales y plantas, la orientación con mapas, las huellas y rastros, el inglés en la naturaleza o el arte al aire libre, buscamos que los participantes desconecten de la tecnología y se acerquen al medio ambiente de una forma divertida y educativa”.

Contacto

Para más información se puede llamar al número de teléfono 620 686 894 o escribir un correo a naturalezaamigaex@gmail.

Esta iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de Plasencia en colaboración con la asociación Naturaleza Amiga Extremadura.