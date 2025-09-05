Día de Extremadura
Plasencia iza la bandera de Extremadura por tercer año consecutivo
La enseña permanecerá todo el mes de septiembre en la glorieta ‘Víctimas del Terrorismo’ de la ciudad
Mónica Meneses
Plasencia
El Ayuntamiento de Plasencia ha izado esta mañana la bandera de Extremadura en el mástil de la glorieta 'Víctimas del Terrorismo'. Un acto simbólico en el que ha participado también la Policía Local de la ciudad. La iniciativa se enmarca en la celebración del Día de Extremadura, que se conmemora cada 8 de septiembre.
El concejal de Interior, David Dóniga, ha destacado que “esta bandera es un símbolo para todos los extremeños y ya es el tercer año consecutivo que se iza en esta glorieta”.
Durante todo el mes
La bandera verde blanca y negra permanecerá en la glorieta durante todo el mes de septiembre y, a finales de mes, será sustituida nuevamente por la bandera de España, que ondea habitualmente en la rotonda.
