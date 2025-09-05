Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día de Extremadura

Plasencia iza la bandera de Extremadura por tercer año consecutivo

La enseña permanecerá todo el mes de septiembre en la glorieta ‘Víctimas del Terrorismo’ de la ciudad

Imagen del acto del izado de la bandera de Extremadura

Imagen del acto del izado de la bandera de Extremadura / Toni Gudiel

Mónica Meneses

Plasencia

El Ayuntamiento de Plasencia ha izado esta mañana la bandera de Extremadura en el mástil de la glorieta 'Víctimas del Terrorismo'. Un acto simbólico en el que ha participado también la Policía Local de la ciudad. La iniciativa se enmarca en la celebración del Día de Extremadura, que se conmemora cada 8 de septiembre.

Imagen del acto

Imagen del acto / Toni Gudiel

El concejal de Interior, David Dóniga, ha destacado que “esta bandera es un símbolo para todos los extremeños y ya es el tercer año consecutivo que se iza en esta glorieta”.

Imagen del acto

Imagen del acto / Toni Gudiel

Durante todo el mes

La bandera verde blanca y negra permanecerá en la glorieta durante todo el mes de septiembre y, a finales de mes, será sustituida nuevamente por la bandera de España, que ondea habitualmente en la rotonda.

