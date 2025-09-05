Actividades solidarias
Plasencia se vuelca con el Día Mundial del Alzheimer
Con motivo del Día Mundial del Alzheimer se celebrará un programa de actividades en la ciudad desde actos institucionales hasta premios conmemorativos
Mónica Meneses
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer del Norte de Cáceres (AFADS) ha organizado un programa de actividades en la ciudad por el Día Mundial del Alzheimer que se celebra el día 21 de septiembre bajo el lema ‘Igualando derechos’.
Programación
La programación comenzará el lunes 22 de septiembre con un acto institucional en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Este acto incluirá la lectura de un manifiesto de personas con Alzheimer y sus familias, acompañado por la música de Pablo Elizo. Posteriormente, a las 12.00 horas habrá una concentración en la Plaza Mayor.
Los días 23 y 24 de septiembre se instalará una mesa informativa y un mercadillo solidario en la Plaza Mayor, en horario de 10.00 a 14.00 horas, para recaudar fondos destinados a la asociación.
También ese mismo miércoles, la programación continuará con un paseo monumental guiado por la ciudad, con salida desde la Plaza de la Catedral a las 18.00 horas y dirigido por la guía Montaña Domínguez.
Las actividades finalizarán el viernes 26 de septiembre con un Café del Alzheimer y la entrega del IV Premio AFADS, que este año será entregado a D. Ricardo Señorán en el restaurante Farragua, a partir de las 18.00 horas.
La iniciativa cuenta con la colaboración de la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA), la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Plasencia y entidades como Fundación La Caixa y Fundación Valhondo.
Con este programa, AFADS pretende visibilizar la enfermedad y reforzar la importancia del apoyo a las familias y pacientes que conviven con el Alzheimer.
