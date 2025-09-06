Cita deportiva
Clase gratuita de piragüismo mañana en el Cachón de Plasencia
Las campeonas de España de Sprint K4 Ana Llorente, Carmen Sánchez y Carla Alcalde animarán la clase de 11.00 a 13.00 horas y habrá monitores titulados
Mónica Meneses
El Club Piragüismo Río Jerte invita a todos los vecinos y vecinas a participar mañana en una actividad gratuita para descubrir de cerca el piragüismo. La cita tendrá lugar en el Parque del Cachón de Plasencia, de 11.00 a 13.00 horas, y estará abierta tanto a niños a partir de 7 años como a adultos de todas las edades.
La jornada contará con monitores titulados y seguro incluido, garantizando la seguridad y la diversión de los participantes. Además, la actividad contará con la presencia de las campeonas de España de Sprint K4, Ana Llorente, Carmen Sánchez y Carla Alcalde, que compartirán su experiencia y animarán a todos los asistentes a probar este deporte.
Desde el club han destacado que se trata de “una oportunidad única para acercarse al piragüismo, aprender y compartir con auténticas campeonas”.
La participación es libre y gratuita y para más información se puede escribir al correo electrónico riojertepiraguismo@gmail.com
