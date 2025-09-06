Clase gratuita de piragüismo mañana en el Cachón de Plasencia

El Club Piragüismo Río Jerte invita a todos los vecinos y vecinas a participar mañana en una actividad gratuita para descubrir de cerca el piragüismo. La cita tendrá lugar en el Parque del Cachón de Plasencia, de 11.00 a 13.00 horas, y estará abierta tanto a niños a partir de 7 años como a adultos de todas las edades.

La jornada contará con monitores titulados y seguro incluido, garantizando la seguridad y la diversión de los participantes. Además, la actividad contará con la presencia de las campeonas de España de Sprint K4, Ana Llorente, Carmen Sánchez y Carla Alcalde, que compartirán su experiencia y animarán a todos los asistentes a probar este deporte.

Desde el club han destacado que se trata de “una oportunidad única para acercarse al piragüismo, aprender y compartir con auténticas campeonas”.

La participación es libre y gratuita y para más información se puede escribir al correo electrónico riojertepiraguismo@gmail.com