Plasencia celebrará el Día de las Lenguas D’Estremaúra con Sanguijuelas del Guadiana

Plasencia será por primera vez la sede de la octava edición del Día de las Lenguas D’Estremaúra. Una jornada cultural que tendrá lugar el próximo 27 de septiembre con el objetivo de poner en valor las hablas y modalidades lingüísticas de la región, reconocidas por la UNESCO, como el castúo o extremeñu, la fala y el portugués rayano.

Cartel del Día de las Lenguas / CEDIDA

Actividades programadas

La jornada se inaugurará en el Centro Cultural Las Claras con una mesa institucional en la que participará el secretario general de Cultura, Francisco Palomino, el alcalde placentino, Fernando Pizarro y moderada por el periodista de Canal Extremadura Televisión, Juan Pedro Sánchez Romero.

Durante la mañana se desarrollarán talleres temáticos de lengua, música y cultura, dirigidos a público de todas las edades. A partir de las 17.00 horas, se celebrarán mesas redondas y charlas centradas en el asociacionismo municipal, social y juvenil, que contarán con la participación de especialistas, colectivos culturales y jóvenes artistas extremeños.

El broche de oro será a partir de las 20.00 horas en la Plaza Mayor con las actuaciones del Grupo Chispa, Fonal, Canchalera y como cabeza de cartel, los emergentes Sanguijuelas del Guadiana que cerrarán el programa a las 22.30 horas con un concierto que promete llenar de música y acento extremeño el corazón de la ciudad.

El Día de las Lenguas D’Estremaúra se celebra desde 2018 y ha recorrido localidades como San Martín de Trevejo, Serradilla, La Codosera, Valencia de Alcántara, Eljas, Cáceres y Don Benito.

El evento está organizado por el Órgano de Seguimiento y Coordinación del Extremeño y su Cultura (OSCEC) y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Plasencia y la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes.

El concejal de Festejos, David Dóniga, ha destacado que “es un orgullo que Plasencia acoja por primera vez el Día de las Lenguas D’Estremaúra, un evento que reivindica nuestras raíces y que combina tradición, cultura y música”.

Por su parte, la directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (CEMART), Nuria Franco, ha incidido en el papel de la Junta en la preservación de este patrimonio inmaterial. “El extremeñu, la fala y el portugués rayano son un tesoro cultural que debemos preservar y transmitir a las futuras generaciones”.

Presentación del Día de las Lenguas / Toni Gudiel

Además, ha señalado que “acompañar este congreso con la música de un grupo joven y emergente como Sanguijuelas del Guadiana, que lleva el acento extremeño en sus letras y en su forma de entender la vida representa muy bien la esencia de estas jornadas”.

El presidente de OSCEC, Daniel Gordo, ha recordado que “el Día de las Lenguas nació desde el compromiso local, y poco a poco se ha convertido en un referente regional”.