Los beneficios se destinarán a FEAFES Plasencia
Cuenta atrás para inscribirse al Cross Popular Solidario de Plasencia
Las inscripciones finalizan este 25 de septiembre y ya tienen un precio de 10 euros. La cita deportiva tendrá lugar este 28 de septiembre
Mónica Meneses
Se acaba el tiempo para que llegue una nueva cita deportiva y solidaria en Plasencia. En esta ocasión es la vigésima edición del Cross Popular Camino del Puerto que contará también con senderismo y BTT el próximo 28 de septiembre.
Las últimas inscripciones todavía pueden realizarse en CrisMar Sport, en la calle Talavera 29, y en IslaSport, en la calle Santa Elena 27. La fecha límite para inscribirse es el 25 de septiembre y cuestan 10 euros. Además, cabe destacar que la inscripción incluye camiseta, bolsa del corredor y pincho de tortilla.
Recorrido
El recorrido se iniciará en la explanada que se encuentra por encima de la ermita, bajando por la carretera hasta el hospital y subiendo por el camino viejo para volver al punto de partida que estará la meta.
La recepción de los participantes será a las 9.30 horas. Los senderistas iniciarán el recorrido a las 10.00 horas, los ciclistas a las 10.30 horas, los corredores a las 11.00 horas y las categorías infantiles a partir de las 11.30 horas.
También se contará con premios que se sortearán entre quienes lleven las equipaciones más originales tanto individual como de grupo.
Este evento deportivo no es competitivo, será también benéfico, al igual que en ediciones anteriores. En esta edición la recaudación irá a favor de Feafes Salud Mental Extremadura. Además, habrá un mercadillo solidario.
El Cross Popular está organizado por el Grupo Placentino de Montaña, IslaSport y la Diputación de Cáceres, además colaboran varias empresas y el Ayuntamiento de Plasencia.
