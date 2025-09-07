Continúan recogiendo firmas
Vecinos de Miralvalle de Plasencia reclaman “reubicar el pipicán” del barrio
Muchos residentes piden que “si no se puede reubicar, que se haga una normativa que regule el espacio”
Mónica Meneses
Varios vecinos y vecinas del barrio placentino de Miralvalle han iniciado una recogida de firmas por “la profunda preocupación del estado del espacio canino del barrio”. Los residentes han expresado que “desde su apertura se ha experimentado un aumento significativo de ruidos, entre ellos ladridos fuertes, a altas horas de la noche que impiden el descanso”.
Así pues, “solicitan al Ayuntamiento de Plasencia que reubiquen el espacio canino a una zona que no afecte directamente a viviendas para garantizar el bienestar de todos”.
El presidente de la Asociación Vecinal de Miralvalle, Agustín Benavente, ha explicado que “la situación del espacio va a peor”. Además, ha lamentado que “los olores y ruidos han aumentado notablemente y hay casas que colindan con el parque directamente, solo queremos que se reubique o nos den otra solución”.
Entre las alternativas planteadas por algunos de los residentes, varios apuntan al Parque de la Coronación, “mucho más extenso y alejado de viviendas, donde no molestaría a nadie”.
Otros vecinos, por su parte, reclaman al menos una normativa específica de uso que limite los horarios y garantice la convivencia, “si no se puede reubicar, que se regule para que todos podamos descansar. Además, también hay negocios cerca de la zona que se ven perjudicados”, han señalado.
La postura del consistorio
Por el momento, el Ayuntamiento prefiere no pronunciarse hasta que no se presente oficialmente la recogida de firmas. La asociación vecinal espera entregar próximamente las firmas recabadas para que el consistorio estudie una posible reubicación o medidas correctoras.
