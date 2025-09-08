Álvaro Rubio homenajea a Plasencia y a su memoria silenciada con la literatura

Álvaro Rubio es un médico placentino afincado fuera de España desde hace casi tres décadas y ahora es un autor debutante en el panorama de la narrativa histórica. Su primera obra, Regis Legatum, El Legado del Rey, publicada por Editorial Círculo Rojo, es fruto de más de cuatro años de documentación, escritura y pasión por la historia.

“Escribir esta novela ha sido una manera de regresar a casa”, afirma Rubio.

Una obra que está ambientada en la Castilla del siglo XV, la novela convierte a Plasencia en algo más que un escenario. La ciudad se presenta como un personaje vivo, cargado de secretos, símbolos y memoria. Desde la Casa de las Argollas hasta la Catedral, cada rincón respira el pulso de una época marcada por guerras sucesorias, lealtades enfrentadas y un pasado que lucha por no quedar sepultado.

Sinopsis

La trama arranca en plena guerra de sucesión entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja. En ese contexto, Plasencia se convierte en escenario de juramentos, traiciones y luchas de poder. Alonso de Herrera, escribano de la catedral, y Sancha de Zúñiga, hija de un noble derrotado, descubren un manuscrito capaz de alterar el equilibrio político de Castilla.

Herejía, Inquisición, conspiraciones, asesinatos rituales y pasadizos ocultos se entrelazan en una narración coral que combina rigor documental y ritmo novelesco. A la tensión política se suman elementos de amor, ética y compromiso, lo que convierte a Regis Legatum en una obra capaz de seducir tanto a los amantes de la historia como a los lectores de thriller histórico.

Así pues, Regis Legatum interpela a quienes buscan comprender el presente a través del pasado. Especialmente, a aquellos que sienten un vínculo emocional con Extremadura y su legado.